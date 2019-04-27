В России могут перевести школы и детсады на «семейный график»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил разработать предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов. Соответствующие поручения даны по итогам форума «Национальные проекты — этап «реализация», список опубликован на сайте кабмина РФ.

Так, председатель правительства поручил изучить практику субъектов России по установлению режимов работы детских дошкольных и школьных учреждений в рамках «семейного графика».

Ранее Минпросвещения РФ разработало рекомендации по обучению финансовой грамотности в детских садах.

Документ создавался совместно с Центробанком в рамках реализации государственной образовательной политики и информационных технологий для воспитателей детских садов по развитию экономического воспитания детей в возрасте от 5 до 7 лет.