Индекс Мосбиржи вновь обновил максимум

Индекс Мосбиржи на открытии торгов обновил исторический максимум, превысив отметку 2620 пунктов.

Согласно данным Мосбиржи, индекс достигал значения 2 622,82, увеличившись на 0,24%.

Также рост демонстрируют акции «Газпром нефти» (+3,2%), «Русснефти» (+1,6%), «Газпрома» (+0,5%), «Яндекса» (+0,4%).



Напомним, что предыдущий максимум индекса Мосбиржи был зафиксирован вчера. Днем индекс поднимался до 2612,62 пункта. Это произошло на фоне увеличения стоимости акций «Газпрома», которые выросли на новостях о том, что совет директоров утвердил рекомендацию годовому собранию акционеров выплатить дивиденды за 2018 год в размере 16,61 рубля на акцию.

