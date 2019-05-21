Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум на фоне роста акций «Газпрома»

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, превысив отметку в 2600 пунктов. Это произошло на фоне роста акций «Газпрома».



К 13.44 индекс Мосбиржи поднялся до 2612,62 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.



Акции «Газпрома» выросли до 205,34 рубля (+2,3%), максимум сделок составил 207,33 рубля, что является наивысшим значением с июля 2011 года. Поддержку акциям оказали новости, что совет директоров утвердил рекомендацию годовому собранию акционеров выплатить дивиденды за 2018 год в размере 16,61 рубля на акцию.



Напомним, что предыдущий максимум индекса Мосбиржи был установлен в конце апреля. Тогда значение индекса превысила отметку в 2593 пункта.

