В российских офшорах зарегистрировались еще семь компаний, связанных с Дерипаской

Российский офшор на острове Октябрьском в Калининградской области принял еще семь международных компаний. Все они связаны с бизнесменом Олегом Дерипаской.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин уточнил, что все эти компании под управлением «Базового элемента» («Базэл», структура, управляющая активами Дерипаски), передают «Ведомости».

В частности, новую регистрацию получили «Транс Сегтор Холдингз Лимитед», «Самолюс Инвестментс Лимитед», «Прайм Эмеральд Трейдинг Лимитед», «Фенестрария Консалтантс Лимитед», «Лэнгдэйл Холдингз Лимитед», «Распериа Трейдинг Лимитед», «Цератозамия Консалтантс Лимит».

Всего в созданных летом 2018 года специальных административных районах (САР) зарегистрировано 10 компаний. Рассматривается еще несколько заявок, сообщили в Минэкономразвития.

Ранее уже сообщалось, что холдинг En+ Олега Дерипаски переведут с острова Джерси в русский офшор. Эксперты отмечали, что в России бизнесмен получит еще более выгодные условия и только выиграет от такого переезда.

