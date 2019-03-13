Холдинг En+ Олега Дерипаски перерегистрируется в русском офшоре

Холдинг En+ Олега Дерипаски переведут с острова Джерси в русский офшор. Перевод компании ожидается в июле.

Как сообщают «Известия», также во втором квартале этого года в российские офшоры на островах Русский и Октябрьский переедут девять компаний, зарегистрированных на Кипре.

По словам замминистра экономического развития Ильи Торосова, для ускорения «освоения» российских офшоров в них планируется ввести дополнительные послабления. Например, закон о специальных административных районов (САР) хотят сделать более лояльным к криптовалютам.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на Российском инвестиционном форуме в Сочи допустил появление новых специальных административных районов.

Это, по его словам, произойдет, если опыт офшоров в Калининградской области и Приморье будет положительным.