Казанский суд отказался ограничивать сроки уголовных чтений главы «ФОНа»

Фото: «Реальное время»

Вахитовский суд Казани сегодня не стал ограничивать срок ознакомления с материалами дела главе стройимперии «ФОН» Анатолию Ливаде. В соответствующем ходатайстве ГСУ МВД Татарстана отказано, сообщила «Реальному времени» пресс-секретарь суда Татьяна Салова.



Напомним, следствие просило установить Ливаде предельный срок для окончания чтения всех 683 томов уголовного дела — до 13 августа этого года. К началу мая, то есть за год и три месяца, он прочитал почти 400 томов.

На днях Верховный суд Татарстана продлил домашний арест руководителю «ФОНа», не разрешив ему выходить из дома на работу.