Новости происшествий

15:43 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

МВД Татарстана обвинило главу «ФОНа» Ливаду в медленном чтении

14:50, 21.05.2019
МВД Татарстана обвинило главу «ФОНа» Ливаду в медленном чтении
Фото: «Реальное время»/ Гуландам Фаткуллина

Сегодня Вахитовский суд Казани рассмотрит ходатайство по делу главы стройимперии «ФОН» Анатолия Ливады. Следователь ГСУ МВД Татарстана просит установить обвиняемому в мошенничестве предельный срок ознакомления с материалами дела, передает журналист «Реального времени».

Напомним, на днях Ливаде продлили домашний арест до 13 августа. На заседании Верховного суда РТ сообщалось — с 15 февраля 2018 года он успел прочитать 394 из 683 томов своего дела.

Теперь следствие хочет ускорить этот процесс — требуя прочитать более 300 томов до 13 августа.

Напомним, ранее по ходатайству Следкома в Казани ограничили срок ознакомления обвиняемому экс-главе ТФБ Роберту Мусину, но позже Верховный суд РТ отменил эти ограничения как незаконные. Скорость чтения Мусина значительно ниже таковой Ливады.

ПроисшествияБизнесОбществоНедвижимостьЭкономикаФинансы Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров