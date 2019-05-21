МВД Татарстана обвинило главу «ФОНа» Ливаду в медленном чтении

Фото: «Реальное время»/ Гуландам Фаткуллина

Сегодня Вахитовский суд Казани рассмотрит ходатайство по делу главы стройимперии «ФОН» Анатолия Ливады. Следователь ГСУ МВД Татарстана просит установить обвиняемому в мошенничестве предельный срок ознакомления с материалами дела, передает журналист «Реального времени».



Напомним, на днях Ливаде продлили домашний арест до 13 августа. На заседании Верховного суда РТ сообщалось — с 15 февраля 2018 года он успел прочитать 394 из 683 томов своего дела.

Теперь следствие хочет ускорить этот процесс — требуя прочитать более 300 томов до 13 августа.

Напомним, ранее по ходатайству Следкома в Казани ограничили срок ознакомления обвиняемому экс-главе ТФБ Роберту Мусину, но позже Верховный суд РТ отменил эти ограничения как незаконные. Скорость чтения Мусина значительно ниже таковой Ливады.