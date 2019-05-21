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Долги по зарплате в Пермском крае выросли почти на 5%

16:14, 21.05.2019
Долги по зарплате в Пермском крае выросли почти на 5%
Фото: pixabay.com

Задолженность по заработной плате в Пермском крае по состоянию на 1 мая 2019 года составила 9,5 млн рублей, что на 4,9% больше, чем на 1 апреля.

Наибольший объем просроченной задолженности по заработной плате приходился на организации обрабатывающих производств. Компании региона имеют просроченную задолженность по заработной плате перед 721 сотрудником.

На 1 мая текущего года задолженность по заработной плате имели организации четырех муниципальных образований края. Наибольшая сумма задолженности зафиксирована в городе Кунгуре — 6,6 млн рублей, следует из данных Пермьстата.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что на начало апреля задолженность по зарплате в России достигала почти 3 млрд рублей.

АналитикаЭкономика
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