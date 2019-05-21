«Яндекс»: в Казани окрошка на пять человек обойдется в 266 рублей

«Яндекс» подсчитал «Индекс окрошки» в российских городах-миллионниках. По данным компании, в Казани на приготовление этого блюда на пять человек потребуется закупить продуктов на 266 рублей.

В Казани на колбасу уходит 92 рубля, а на квас — 55 рублей. Стоимость остальных продуктов составляет менее 50% от всей суммы.

Исследование «Яндекса» показало, что в среднем в России набор продуктов для окрошки стоит 281 рубль. Самый дорогой показатель зафиксирован в Москве — 343 рубля. Дешевле всего приготовление окрошки обходится в Перми — 246 рублей.

В Нижнем Новгороде «Индекс окрошки» достиг 270 рублей, в Уфе — 267 рублей, в Самаре — 261 рубль.

Отмечается, что расчет проводился при анализе чеков пользователей приложения «Едадил» за апрель-май. Ингредиенты блюда встречались в 2,7 млн таких чеков.