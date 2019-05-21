«Укртранснафта» возобновила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» в страны ЕС

«Укртранснафта» восстановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в страны Евросоюза, сказано в сообщении компании.

Уточняется, что прием российской нефти был возобновлен на ЛПДС «Мозырь» (Республика Беларусь) в 10.46.

«В то же время готовность принимать нефть подтвердили на приемо-сдаточном участке «Фенешлитке» (Венгрия). Поэтому по состоянию на 10.38 «Укртранснафта» возобновила транзит сырья венгерским потребителям», — сказано в сообщении «Укртранснафта» в Facebook.

Накануне компания «Укртранснафта» вновь приостановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба» через Украину в сторону ЕС. Поставки были приостановлены после сообщений венгерской MOL о технических проблемах с их стороны.

