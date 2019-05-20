Украина вновь приостановила транзит российской нефти

Компания «Укртранснафта» вновь приостановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба» через Украину в сторону ЕС.

Транзит возобновился вчера вечером, но на следующий день он был вновь приостановлен из-за необходимости выполнения дополнительных технологических операций по замещению нефти в трубопроводах.

«В то же время от АО MOL получено сообщение о технических проблемах на их стороне. Поэтому «Укртранснафта» восстановит перекачку сырья по нефтепроводу «Дружба» после подтверждения готовности венгерской стороной принимать нефть», — приводит ТАСС сообщение компании.

Ранее 17 мая Белоруссия вновь приостановила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Украины. Это связано с отсутствием на территории страны свободных резервуаров для откачки некачественного сырья.