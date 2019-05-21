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Ту-134 совершил последний пассажирский рейс в России

10:57, 21.05.2019
Ту-134 совершил последний пассажирский рейс в России
Фото: ru.wikipedia.org / Vivan755

Самолет Ту-134 авиакомпании «Алроса» в понедельник, 20 мая, совершил заключительный пассажирский рейс в России. Самолет совершил перелет из Иркутска в город Мирный Республики Якутия.

В пресс-службе международного аэропорта "Иркутск", это был последний эксплуатировавшийся в РФ пассажирский Ту-134. Из Мирного самолет отправится в Новосибирск — в музей авиации и космонавтики, передает "Интерфакс".

Самолет Ту-134 был выпущен в 1980 году и эксплуатировался почти 40 лет.

Ранее в Перми выставили на продажу самолет Ту-134 за 1,5 млн рублей. Воздушное судно продавалось без двигателей, но «в рабочем состоянии».

БизнесТранспорт
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