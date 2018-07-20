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Пермяк выставил на продажу самолет Ту-134

08:40, 20.07.2018 1
Пермяк выставил на продажу самолет Ту-134
Фото: скриншот - avito.ru

В Перми выставлен на продажу советский пассажирский самолет Ту-134. Объявление размещено на сайте Avito.

Продавец уточняет, что продает 37-метровое воздушное судно без двигателей, но «в рабочем состоянии». Лайнер также снят с реестра. Предполагается, что из самолета можно сделать кафе или музей. Стоимость Ту-134 пермяк оценил в 1,5 млн рублей.

Стоит отметить, что Ту-134 являлся одним из самых массовых пассажирских самолетов в СССР. Аналогичный новый российский самолет стоит порядка 70 млн рублей.

Напомним, на сайте объявлений продается пляж под Оренбургом за 300 тыс. рублей.

Справка

Ту-134 — советский пассажирский самолет на 76—80 пассажиров для авиалиний малой и средней протяженности, разработанный в начале 1960 годов в ОКБ им. Туполева и выпускавшийся серийно с 1966 по 1984 год на Харьковском авиационном производственном объединении.

БизнесРозничная торговля
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:12
    "Аналогичный новый российский самолет" - а он вообще есть?
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