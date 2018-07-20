Пермяк выставил на продажу самолет Ту-134

В Перми выставлен на продажу советский пассажирский самолет Ту-134. Объявление размещено на сайте Avito.

Продавец уточняет, что продает 37-метровое воздушное судно без двигателей, но «в рабочем состоянии». Лайнер также снят с реестра. Предполагается, что из самолета можно сделать кафе или музей. Стоимость Ту-134 пермяк оценил в 1,5 млн рублей.

Стоит отметить, что Ту-134 являлся одним из самых массовых пассажирских самолетов в СССР. Аналогичный новый российский самолет стоит порядка 70 млн рублей.

Напомним, на сайте объявлений продается пляж под Оренбургом за 300 тыс. рублей.