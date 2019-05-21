Медведев одобрил упрощенные правила признания инвалидности

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, которое упрощает процедуру оформления инвалидности. Документ позволяет передавать направление на экспертизу в электронном формате.

Постановление позволит отказаться от практики, когда инвалидам самим приходилось собирать все документы и передавать их на медико-социальную экспертизу (МСЭ). Теперь все процедуры можно будет провести через портал госуслуг, следует из документа.

Медведев анонсировал нововведение еще в начале мая. Он заявил, что изменения позволят сократить сроки и упростить саму процедуру оформления.

Напомним, что «Реальное время» проанализировало размеры пенсий инвалидов в регионах, а также рассмотрело наиболее распространенные причины инвалидности. По данным, полученным аналитической службой «Реального времени», на 2018 год в России было около 12,1 млн инвалидов.