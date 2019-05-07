Новости общества

14:20 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Для россиян упростят правила признания инвалидами

13:10, 07.05.2019
Для россиян упростят правила признания инвалидами
Фото: pixabay.com

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в скором времени подпишет постановление, которым будет упрощено признание человека инвалидом.

«Мы сокращаем сроки и упрощаем процедуру освидетельствования, это очень важное решение. Ну и будем поэтапно переходить к электронному обмену документами, которые при этом оформляются», — сказал он на заседании правительства, его слова приводит RT.

По словам главы кабмина, инвалидам не надо будет ходить и собирать бумаги, все можно будет делать через портал госуслуг.

Ранее Минтруд РФ сообщил, что по итогам 2018 года Липецкая область возглавила рейтинг регионов России с наиболее доступной социальной инфраструктурой для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения.

Общество
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров