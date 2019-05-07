Для россиян упростят правила признания инвалидами
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в скором времени подпишет постановление, которым будет упрощено признание человека инвалидом.
«Мы сокращаем сроки и упрощаем процедуру освидетельствования, это очень важное решение. Ну и будем поэтапно переходить к электронному обмену документами, которые при этом оформляются», — сказал он на заседании правительства, его слова приводит RT.
По словам главы кабмина, инвалидам не надо будет ходить и собирать бумаги, все можно будет делать через портал госуслуг.
Ранее Минтруд РФ сообщил, что по итогам 2018 года Липецкая область возглавила рейтинг регионов России с наиболее доступной социальной инфраструктурой для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения.Общество
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