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Суд продлил на три месяца домашний арест экс-главе «Спурта» Евгении Даутовой

10:12, 21.05.2019
Суд продлил на три месяца домашний арест экс-главе «Спурта» Евгении Даутовой
Фото: realnoevremya.ru / Александр Артемьев

Вахитовский районный суд Казани постановил продлить домашний арест экс-главы АКБ «Спурт» Евгении Даутовой на три месяца.

Кроме того, на аналогичный срок продлевается арест ее имущества. Следующее заседание по делу состоится третьего июня.

С ходатайством о продлении меры пресечения выступил прокурор по делу Даутовой. Сама обвиняемая и ее адвокат возражений не имели, передает корреспондент «Реального времени» из зала суда.

Ходатайство было озвучено в рамках рассмотрения дела экс-главы АКБ «Спурт», обвиняемой в злоупотреблении полномочиями и фальсификации финансовой отчетности. Подсудимая признала вину, ущерб исчисляется почти 3 миллиардами рублей. На прошлом заседании прокурор запросил для банкира 6 лет в колонии общего режима.

ПроисшествияЭкономикаБанки Татарстан
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