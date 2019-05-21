Суд продлил на три месяца домашний арест экс-главе «Спурта» Евгении Даутовой

Вахитовский районный суд Казани постановил продлить домашний арест экс-главы АКБ «Спурт» Евгении Даутовой на три месяца.

Кроме того, на аналогичный срок продлевается арест ее имущества. Следующее заседание по делу состоится третьего июня.



С ходатайством о продлении меры пресечения выступил прокурор по делу Даутовой. Сама обвиняемая и ее адвокат возражений не имели, передает корреспондент «Реального времени» из зала суда.



Ходатайство было озвучено в рамках рассмотрения дела экс-главы АКБ «Спурт», обвиняемой в злоупотреблении полномочиями и фальсификации финансовой отчетности. Подсудимая признала вину, ущерб исчисляется почти 3 миллиардами рублей. На прошлом заседании прокурор запросил для банкира 6 лет в колонии общего режима.

