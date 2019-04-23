Гособвинитель запросил 6 лет для экс-главы «Спурта» Евгении Даутовой

Фото: Василя Ширшова

Сегодня гособвинитель запросил 6 лет в колонии общего режима для Евгении Даутовой, экс-предправления банка «Спурт». В Вахитовском суде Казани продолжили рассматривать уголовное дело Даутовой, обвиняемой в злоупотреблении полномочиями и фальсификации финансовой отчетности. Подсудимая признала свою вину. Напомним, изначально следствие заявило эти эпизоды как мошенничество, но впоследствии переквалифицировало.

В суд Даутова, отбывающая домашний арест, пришла в сопровождении конвоира и своего адвоката Олега Шемаева. Защитник обвиняемой попросил приобщить к материалам дела скан публикации в «Реальном времени», где президент Татарстана Рустам Минниханов высказал своё отношение к процессу и экс-главе «Спурта». На процесс также приехала представитель АСВ Юлия Савельева — агентство проходит в статусе потерпевшего и подало к подсудимой гражданский иск.