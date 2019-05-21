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Скончался экс-чемпион «Формулы 1» Ники Лауда

05:44, 21.05.2019
Скончался экс-чемпион «Формулы 1» Ники Лауда
Фото: flickr.com

Трехкратный чемпион «Формулы 1» и предприниматель Ники Лауда скончался в возрасте 70 лет.

Австрийский гонщик умер в кругу семьи в ночь на вторник, 21 мая. Лауда боролся с проблемами со здоровьем после автокатастрофы в 1976 году, когда на трассе Нюрбургринг в Германии он получил многочисленные ожоги и повреждения внутренних органов.

С 1990-х годов спортсмен страдал от различных травм. В прошлом году ему провели операцию по трансплантации легкого, передает телеканал ORF.

В последние годы жизни Лауда занимался бизнесом, в том числе авиаперевозками.

Напомним, ранее в США в возрасте 102 лет скончался создатель пирамиды Лувра.

СпортОбщество
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