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В США в возрасте 102 лет скончался создатель пирамиды Лувра

07:43, 17.05.2019
В США в возрасте 102 лет скончался создатель пирамиды Лувра
Фото: jfklibrary.org

Американский архитектор китайского происхождения Юймин Бэй скончался в возрасте 102 лет.

Уроженец китайского Гуанчжоу умер в ночь на 16 мая в США. Бэй прославился созданием стеклянной пирамиды Лувра, которая является главным входом в музей. Сооружение было построено в 1989 году и стало одним из символов Парижа, передает Al-Jazeera.

Юймин Бэй является лауреатом Притцкеровской премии — аналогом Нобелевской премии в сфере архитектуры.

Напомним, ранее скончался автор термина «глобальное потепление» Уоллес Брокер.

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