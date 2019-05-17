В США в возрасте 102 лет скончался создатель пирамиды Лувра
Американский архитектор китайского происхождения Юймин Бэй скончался в возрасте 102 лет.
Уроженец китайского Гуанчжоу умер в ночь на 16 мая в США. Бэй прославился созданием стеклянной пирамиды Лувра, которая является главным входом в музей. Сооружение было построено в 1989 году и стало одним из символов Парижа, передает Al-Jazeera.
Юймин Бэй является лауреатом Притцкеровской премии — аналогом Нобелевской премии в сфере архитектуры.
Напомним, ранее скончался автор термина «глобальное потепление» Уоллес Брокер.Общество
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