Производители детского питания и напитков предупредили о росте цен из-за маркировки

Производители детского питания, соков и безалкогольных напитков заявили, что после введения обязательной маркировки вырастут цены на товары.

В письме премьер-министру Дмитрию Медведеву от исполнительного директора ассоциации «Русбренд» Алексея Поповичева и президента Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод (СПБН) и Российского союза производителей соков (РСПС) Максима Новикова производители просят исключить их продукцию из списка товаров, подлежащих маркировке.

По оценке «Русбренда», расходы производителей на организацию системы маркировки составят 13,5 млрд рублей, сопоставимые затраты понесут и импортеры. Потребителям это будет стоить дополнительно около 500 рублей в месяц на ребенка от ноля до полутора лет, передает РБК.



Ранее сообщалось, что в России расширят список товаров, подлежащих маркировке. В него, в частности, попадут бакалея, готовая продукция из рыбы, мяса, детское питание.

