В России расширят список подлежащих маркировке товаров

В России расширят список товаров, подлежащих маркировке. В него, в частности, попадут бакалея, готовая продукция из рыбы, мяса, детское питание.



Кроме того, в списке окажутся бытовая техника, минеральная вода, безалкогольные напитки, молочная продукция, растительные масла, бытовая химия, парфюмерия и косметика, рассказал источник ТАСС, близкий к правительству.



По его словам, решение должно быть принято на уровне Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).



Напомним, 1 марта в России вступила в силу обязательная цифровая маркировка табачных изделий. Позднее стало известно, что статус официального оператора государственной системы маркировки товаров получил Центр развития перспективных технологий.

