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В России расширят список подлежащих маркировке товаров

13:33, 13.05.2019
В России расширят список подлежащих маркировке товаров
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В России расширят список товаров, подлежащих маркировке. В него, в частности, попадут бакалея, готовая продукция из рыбы, мяса, детское питание.

Кроме того, в списке окажутся бытовая техника, минеральная вода, безалкогольные напитки, молочная продукция, растительные масла, бытовая химия, парфюмерия и косметика, рассказал источник ТАСС, близкий к правительству.

По его словам, решение должно быть принято на уровне Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Напомним, 1 марта в России вступила в силу обязательная цифровая маркировка табачных изделий. Позднее стало известно, что статус официального оператора государственной системы маркировки товаров получил Центр развития перспективных технологий.

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