Новости общества

18:26 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Путин помиловал четверых осужденных

16:58, 20.05.2019
Путин помиловал четверых осужденных
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин помиловал четверых осужденных — двух мужчин и двух женщин.

Согласно указу, это Владилен Литвинов 1937 года рождения, Сергей Гладкобородов 1971 года рождения, Гайникамал Аюпова 1935 года рождения и Жанна Саламатина 2000 года рождения. Документ вступает в силу через десять дней со дня опубликования.

Напомним, в конце декабря 2018 года Путин подписал указы о помиловании пяти осужденных. Это Виктор Свободин, Александр Артюх, Олег Тараненко и Борис Небреев, а также Татьяна Стокласко.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров