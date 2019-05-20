Путин помиловал четверых осужденных

Президент России Владимир Путин помиловал четверых осужденных — двух мужчин и двух женщин.

Согласно указу, это Владилен Литвинов 1937 года рождения, Сергей Гладкобородов 1971 года рождения, Гайникамал Аюпова 1935 года рождения и Жанна Саламатина 2000 года рождения. Документ вступает в силу через десять дней со дня опубликования.

Напомним, в конце декабря 2018 года Путин подписал указы о помиловании пяти осужденных. Это Виктор Свободин, Александр Артюх, Олег Тараненко и Борис Небреев, а также Татьяна Стокласко.