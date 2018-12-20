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Путин помиловал пятерых осужденных

20:53, 20.12.2018
Путин помиловал пятерых осужденных
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании пяти осужденных.

Согласно документам, размещенным на официальном интернет-портале правовой информации, от отбывания наказания в виде лишения свободы освобождены Виктор Свободин, Александр Артюх, Олег Тараненко и Борис Небреев. Также российский лидер снял судимость и освободил из под ареста Татьяну Стокласко.

Указы вступают в силу через 10 дней после публикации.

Ранее в Кремле заявили, что рассмотрят обращение матери режиссера Олега Сенцова о его помиловании в случае его поступления. Сенцова приговорили в России к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму.

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