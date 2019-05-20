В Казани на пять дней ограничат движение по ул. Бичурина

В Казани ул. Бичурина с 20 по 24 мая временно перекроют для движения транспорта, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

В эти дни проезд будет запрещен с 15 до 23 часов на участке ул. Бичурина от ул. Чистопольская до ул. Сибгата Хакима. Ограничение движения не распространяется на экстренные и оперативные службы, велосипеды. Дорога будет временно перекрыта из-за проведения финала VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

Напомним, ранее сообщалось, что в дни проведения WorldSkills Russia на подъезде к аэропорту Казани будет ограничено движение грузовиков.

Ограничение для грузовых транспортных средств будет действовать на подъездной дороге к международному аэропорту «Казань» (от автодороги Р-239 Казань — Оренбург) с 20 по 24 мая с 8 до 19 часов.

