На подъезде к аэропорту Казани на пять дней ограничат движение грузовиков

В дни проведения World Skills Russia на подъезде к аэропорту Казани будет ограничено движение грузовиков, сообщает пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Ограничение для грузовых транспортных средств будет действовать на подъездной дороге к международному аэропорту «Казань» (от автодороги Р-239 Казань — Оренбург) с 20 по 24 мая с 8 до 19 часов.

Напомним, ранее сообщалось, что с 30 апреля по 31 мая в Новошешминском районе Татарстана для движения закрыт участок автодороги Новошешминск — Шереметьевка — Кармалы, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Для объезда водителям предлагают следующие автодороги: федерального значения Казань — Оренбург и регионального значения Азеево — Черемшан — Шентала.

