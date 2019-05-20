Посол США на Украине покинула свой пост

США сменили постоянного посла на Украине, Мари Йованович покинула свой пост, сообщает РБК.

На ее место назначили временно исполняющего обязанности диппредставителя страны. Об этом заявили в посольстве США в Киеве. Пресс-атташе посольства США в Киеве заметил, что посол Йованович покинула свой пост сегодня. Временно исполняющим обязанности посла США в Киеве стал Джозеф Пеннингтон.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах на Украине.

В ходе телефонного разговора Трамп выразил готовность оказывать поддержку Киеву. Он назвал выборы «важным моментом в истории Украины», добавив, что они прошли в мирном и демократическом ключе, говорится в заявлении Белого дома.

