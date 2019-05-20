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Посол США на Украине покинула свой пост

15:59, 20.05.2019
Посол США на Украине покинула свой пост
Фото: pixabay.com

США сменили постоянного посла на Украине, Мари Йованович покинула свой пост, сообщает РБК.

На ее место назначили временно исполняющего обязанности диппредставителя страны. Об этом заявили в посольстве США в Киеве. Пресс-атташе посольства США в Киеве заметил, что посол Йованович покинула свой пост сегодня. Временно исполняющим обязанности посла США в Киеве стал Джозеф Пеннингтон.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах на Украине.

В ходе телефонного разговора Трамп выразил готовность оказывать поддержку Киеву. Он назвал выборы «важным моментом в истории Украины», добавив, что они прошли в мирном и демократическом ключе, говорится в заявлении Белого дома.

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