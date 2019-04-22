В Белом доме рассказали о телефонном разговоре Трампа и Зеленского

Президент США Дональд Трамп поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах на Украине.

В ходе телефонного разговора Трамп выразил готовность оказывать поддержку Киеву. Он назвал выборы «важным моментом в истории Украины», добавив, что они прошли в мирном и демократическом ключе, говорится в заявлении Белого дома.

В заключение разговора американский лидер выразил готовность сотрудничать с Зеленским и гражданами Украины в вопросе реформ.

Напомним, по последним данным, Владимир Зеленский набрал 73,12% голосов на выборах. Официальные результаты выборов президента Украины станут известны в конце апреля.