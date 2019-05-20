АТОР назвала страны, из которых туристы приезжают в Россию чаще всего

По итогам первого квартала 2019 года Россию посетили 6,4 млн иностранцев.

С туристическими целями в страну приехали 470 тыс., что на 21,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Ассоциация турооператоров России (АТОР).

Больше всего Россию посещали житель Украины — 1,7 млн человек. Далее идут Казахстан (870 тыс.), Узбекистан (634,7 тыс.), Таджикистан (689,1 тыс.) и Китай (342,1 тыс.).

По числу въезжающих туристов лидером остается Китай - 163 тыс. человек. Далее идут Южная Корея (59,2 тыс.), Израиль (24,7 тыс.), Германия (23,3 тыс.) и Франция (17,6 тыс.).

Ранее сообщалось, что объем продаж авиабилетов иностранцам в Россию вырос на 21%.