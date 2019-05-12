Новости аналитики

21:37 МСК Все новости
Новости раздела
Аналитика

Объем продаж авиабилетов иностранцам в Россию вырос на 21%

21:32, 12.05.2019
Объем продаж авиабилетов иностранцам в Россию вырос на 21%
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Иностранцы в этом году стали чаще летать в Россию, следует из данных об объеме продаж авиабилетов, которые представил Biletix.

В текущем году продажи авиабилетов иностранцам в Россию выросли на 21%. При этом средняя стоимость авиабилетов снизилась с 22 730 до 20 579 рублей, то есть на 9%.

Чаще всего авиабилеты в Россию приобретают жители Армении (13%), Израиля (10%), Казахстана (6%), Черногории (4%) и Узбекистана (3%).

Около половины (47%) иностранцев прилетают в Москву, каждый десятый — в Санкт-Петербург, примерно 6% — в Ростов-на-Дону, 4% — в Краснодар и 3% — в Новосибирск, передает «РИА Новости».

Напомним, что по итогам 2018 года Казань оказалась на седьмом месте в рейтинге самых популярных среди иностранных туристов городов и регионов России.

АналитикаБизнесТранспорт
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров