Объем продаж авиабилетов иностранцам в Россию вырос на 21%

Иностранцы в этом году стали чаще летать в Россию, следует из данных об объеме продаж авиабилетов, которые представил Biletix.



В текущем году продажи авиабилетов иностранцам в Россию выросли на 21%. При этом средняя стоимость авиабилетов снизилась с 22 730 до 20 579 рублей, то есть на 9%.

Чаще всего авиабилеты в Россию приобретают жители Армении (13%), Израиля (10%), Казахстана (6%), Черногории (4%) и Узбекистана (3%).



Около половины (47%) иностранцев прилетают в Москву, каждый десятый — в Санкт-Петербург, примерно 6% — в Ростов-на-Дону, 4% — в Краснодар и 3% — в Новосибирск, передает «РИА Новости».



Напомним, что по итогам 2018 года Казань оказалась на седьмом месте в рейтинге самых популярных среди иностранных туристов городов и регионов России.

