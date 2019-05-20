Путин назначил главу Вахитовского суда Казани

Сегодня завершилась интрига с назначением на вакантную должность председателя Вахитовского суда Казани. Согласно опубликованному указу президента РФ, этот пост займет Газиз Гисметдинов, бывший главный судья Нижнекамска.



Официального представления Гисметдинова новому коллективу пока не было.

Напомним, о возможном выдвижении именно этого кандидата в руководители центрального суда Казани «Реальное время» писало в июле прошлого года.

В ноябре 2018-го Гисметдинов получил рекомендацию Квалифколлегии судей Татарстана. Соперников у него не было.

В марте 2019-го пост председателя Вахитовского суда Казани по истечению полномочий покинул Фанис Мусин.

Тем же указом президента страны председателем Бавлинского горсуда в Татарстане назначен Артур Зиннуров, а посты зампредов в Московском и Приволжском судах Казани получили соответственно Альбина Исаева и Римма Курбанова.