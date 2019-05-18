Бастрыкин считает, что студенту, устроившему стрельбу в колледже Керчи, помогли войти внутрь

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин высказал мнение, что Владиславу Рослякову, который устроил стрельбу в Керченском политехническом колледже, кто-то помог попасть в здание, сообщает «РИА Новости».

— Когда я посмотрел видео, понял, что это четкое, продуманное действие. Ему кто-то явно помогал войти, — рассуждает Бастрыкин.

Председатель СК РФ заметил, что Росляков был известен как замкнутый юноша немного со странностями. Бастрыкин добавил, что когда Росляков учился в школе, у него требовали деньги на ремонт, но тот не мог их сдать. Его мама работала санитаркой, а отец жил отдельно. Бастрыкин предполагает, что по этому поводу молодого человека упрекали, над ним издевались.

Напомним, 17 октября 2018 года студент четвертого курса Владислав Росляков совершил нападение на политехнический колледж в Керчи. Росляков устроил взрыв и расстрелял учащихся и преподавателей, после чего покончил с собой. В результате инцидента погиб 21 человек.

