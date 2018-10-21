Эксперт заявил, что керченский стрелок вел себя как в компьютерной игре

Действия Владислава Рослякова, который совершил нападение на политехнический колледж в Керчи, соответствовали модели поведения героя компьютерной игры. Об этом сообщил профессор, декан факультета психологии Крымского федерального университета Евгений Черный.

«То, что он стрелял потом не только в людей, но и в мониторы в компьютерном классе, по окнам, может свидетельствовать о том, что он представлял себя неким героем компьютерных игр, фильмов. Он представлял себе это мысленно не раз, скорее всего, и поэтому его ничто не останавливало и ничто не потрясало. Примерно так человек действует и в компьютерной игре: чувствует себя уверенно и четко — видимо, и он таким себя почувствовал», — сказал он.

По словам ученого, у стрелка, судя по всему, «не было никаких сомнений в правильности его действий и поступков». Черный отметил, что при взгляде на нападавшего вспоминается фильм «Брат-2» — он действовал настолько же уверенно и целеустремленно, как и главный герой кинокартины, несмотря на разную мотивацию, пишет ТАСС.

Напомним, 17 октября студент четвертого курса Владислав Росляков совершил нападение на политехнический колледж в Керчи. Росляков устроил взрыв и расстрелял учащихся и преподавателей, после чего покончил с собой. В результате инцидента погиб 21 человек.

Сегодня в Сети появилось видео взрыва и расстрела в колледже в Керчи, однако на данный момент ролик удален.