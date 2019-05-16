Квартальнову присвоили звание заслуженного тренера России

Главному тренеру казанского «Ак Барса» Дмитрию Квартальнову присвоили звание «Заслуженный тренер России». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства спорта РФ.

Напомним, 1 мая Дмитрий Квартальнов официально стал новым главным тренером казанского хоккейного клуба «Ак Барс», сменив на этом посту Зинэтулу Билялетдинова.

Квартальнов родился 25 марта 1966 года в Воскресенске. В «Ак Барсе» провел четыре сезона (2000—2004 годы), сыграв 198 матчей в чемпионатах России и набрав 150 (64+86) очков. В качестве тренера руководил клубами «Северсталь», «Сибирь», ЦСКА, «Локомотив».