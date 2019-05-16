В Уфе произошло массовое ДТП, восемь человек пострадали — СМИ
В Уфе произошло столкновение автобуса Нефаз, микроавтобуса и грузо-пассажирской Газели.
Инцидент случился утром на остановке «Театр кукол». Предварительно, во время посадки и высадки пассажиров в автобус врезались две машины. Одна из них опрокинулась на асфальт.
Количество человек, получивших ранения, уточняется. По информации «РЕН ТВ», в результате аварии пострадали 8 человек.
Причины и обстоятельства происшествия выясняются.
Напомним, ранее врио главы Башкирии Радий Хабиров рассказал, как власти Башкирии будут бороться с ДТП.Происшествия Башкортостан
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