Хабиров рассказал, как власти Башкирии будут бороться с ДТП
Врио главы Башкирии Радий Хабиров рассказал, как власти региона планируют бороться с авариями на дорогах и трассах.
По его словам, одна из главных задач — сбить тяжелую статистику гибели в ДТП.
«В течение года на наших дорогах появятся более тысячи камер фотовидеофиксации. Надеюсь, все с пониманием отнесутся к тому, что там, где раньше можно было гонять, теперь этого сделать не получится. Мы закроем камерами все такие участки и основные трассы», — написал Хабиров на своей странице в соцсетях.
Еще одно направление — разметка. Руководитель республики отметил, что в этом году ее нанесут «в беспрецедентном количестве».
«Сейчас мы будем использовать термопластик. Он долговечнее и лучше виден в темноте. Чтобы избежать пробок, работы выполняем вечером и ночью, когда поток машин меньше», — добавил Хабиров.
Напомним, ранее Хабиров раскритиковал министра из-за приложения для смартфона.ОбществоВласть Башкортостан
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