Хабиров рассказал, как власти Башкирии будут бороться с ДТП

Врио главы Башкирии Радий Хабиров рассказал, как власти региона планируют бороться с авариями на дорогах и трассах.

По его словам, одна из главных задач — сбить тяжелую статистику гибели в ДТП.

«В течение года на наших дорогах появятся более тысячи камер фотовидеофиксации. Надеюсь, все с пониманием отнесутся к тому, что там, где раньше можно было гонять, теперь этого сделать не получится. Мы закроем камерами все такие участки и основные трассы», — написал Хабиров на своей странице в соцсетях.

Еще одно направление — разметка. Руководитель республики отметил, что в этом году ее нанесут «в беспрецедентном количестве».

«Сейчас мы будем использовать термопластик. Он долговечнее и лучше виден в темноте. Чтобы избежать пробок, работы выполняем вечером и ночью, когда поток машин меньше», — добавил Хабиров.

Напомним, ранее Хабиров раскритиковал министра из-за приложения для смартфона.