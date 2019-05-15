Сборная России разгромила команду Италии со счетом 10:0 на чемпионате мира по хоккею

Сборная России по хоккею обыграла национальную команду Италии в матче четвертого тура группового этапа чемпионата мира в Словакии.

Игра прошла в Братиславе и закончилась со счетом 10:0. Дублями отметились Евгений Дадонов и Евгений Кузнецов. По одной шайбе забросили Никита Зайцев, Динар Хафизуллин, Александр Овечкин, Никита Кучеров, Михаил Григоренко и Илья Ковальчук.

На данный момент сборная России возглавляет группу В с четырьмя победами в четырех матчах.

Ранее россияне обыграли чехов. Следующий матч россйиская сборная проведет 18 мая против команды Латвии.