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Сборная России разгромила команду Италии со счетом 10:0 на чемпионате мира по хоккею

23:21, 15.05.2019
Сборная России разгромила команду Италии со счетом 10:0 на чемпионате мира по хоккею
Фото: fhr.ru

Сборная России по хоккею обыграла национальную команду Италии в матче четвертого тура группового этапа чемпионата мира в Словакии.

Игра прошла в Братиславе и закончилась со счетом 10:0. Дублями отметились Евгений Дадонов и Евгений Кузнецов. По одной шайбе забросили Никита Зайцев, Динар Хафизуллин, Александр Овечкин, Никита Кучеров, Михаил Григоренко и Илья Ковальчук.

На данный момент сборная России возглавляет группу В с четырьмя победами в четырех матчах.

Ранее россияне обыграли чехов. Следующий матч россйиская сборная проведет 18 мая против команды Латвии.

СпортХоккей
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