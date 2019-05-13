Сборная России победила чехов со счетом 3:0 на чемпионате мира по хоккею

Сборная России по хоккею обыграла национальную команду Чехии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира в Словакии.

Игра прошла в Братиславе и закончилась со счетом 3:0. Забитыми шайбами отметились Сергей Андронов, Никита Гусев и Никита Зайцев.



Ранее во втором матче группового турнира ЧМ-2019 по хоккею сборная России обыграла австрийцев со счетом 5:0. Следующую игру российские хоккеисты проведут 15 мая против итальянской сборной.

