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Сборная России победила чехов со счетом 3:0 на чемпионате мира по хоккею

19:30, 13.05.2019
Сборная России победила чехов со счетом 3:0 на чемпионате мира по хоккею
Фото: fhr.ru

Сборная России по хоккею обыграла национальную команду Чехии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира в Словакии.

Игра прошла в Братиславе и закончилась со счетом 3:0. Забитыми шайбами отметились Сергей Андронов, Никита Гусев и Никита Зайцев.

Ранее во втором матче группового турнира ЧМ-2019 по хоккею сборная России обыграла австрийцев со счетом 5:0. Следующую игру российские хоккеисты проведут 15 мая против итальянской сборной.

СпортХоккей
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