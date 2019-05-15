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Происшествия

Бутина подала апелляцию на вынесенный ей приговор

23:12, 15.05.2019
Бутина подала апелляцию на вынесенный ей приговор
Фото: скриншот видео youtube.com

Россиянка Мария Бутина, ранее осужденная в США, подала апелляцию на приговор.

Документ опубликован судом округа Колумбия, пишет «Интерфакс».

Напомним, что суд в Вашингтоне приговорил Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы. Ее обвинили в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории страны. Недавно стало известно, что Бутина выйдет на свободу 5 ноября. После этого она будет депортирована из США в Россию.

На данный момент россиянку переводят из одной тюрьмы в другую.

Происшествия
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