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Осужденную в США россиянку Бутину вновь перевели в другую тюрьму

18:47, 13.05.2019
Осужденную в США россиянку Бутину вновь перевели в другую тюрьму
Фото: скриншот видео youtube.com

Осужденную в США россиянку Марию Бутину перевели из тюрьмы штата Вирджиния в другое место заключения.

Согласно информации из базы данных тюрьмы, Бутину перевели из Northern Neck 13 мая, передает ТАСС.

Где теперь находится россиянка, не уточняется.

Напомним, что 11 мая Марию Бутину перевели из тюрьмы в Александрии, штат Виргиния.

Напомним, что суд в Вашингтоне приговорил Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы. Ее обвиняли в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории страны. На днях стало известно, что Бутина выйдет на свободу 5 ноября.

Происшествия
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