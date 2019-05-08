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Происшествия

Бутина выйдет на свободу 5 ноября

15:39, 08.05.2019
Бутина выйдет на свободу 5 ноября
Фото: стоп-кадр - Youtube.com

Россиянка Мария Бутина, осужденная в США и отбывающая тюремный срок, выйдет на свободу 5 ноября. Об этом сообщили в Федеральном бюро тюрем, подчиняющемся Министерству юстиции США.

На данный момент россиянка пока остается в СИЗО города Александрия (штат Вирджиния), неизвестно, когда ее переведут в федеральную тюрьму.

После отбытия срока Бутина будет депортирована в Россию, передает ТАСС.

Ранее суд в Вашингтоне приговорил россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы. Ее обвиняли в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории страны.

Происшествия
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