Итоги дня: отзыв лицензии у НАСКО, домашний арест захватившего класс гимназиста, санкции против России

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 15 мая.



Центробанк отозвал часть лицензий у «Национальной страховой компании Татарстан» (НАСКО). Также отозваны лицензии у страховой компании «Респект». В обеих компаниях введена временная администрация. В НАСКО заявили, что отзыв лицензий не связан с неплатежеспособностью.



Ново-Савиновский суд Казани отправил под домашний арест 17-летнего ученика гимназии №7, который 13 мая пришел на урок с кухонным ножом и пневматическим пистолетом.

Процесс по избранию меры пресечения проходил в закрытом режиме.

Украина ввела новые экономические санкции против России. Запрет касается некоторых видов промышленных товаров, минеральных удобрений, товаров сельского хозяйства, транспортных средств, фанеры и других товаров. Кроме того, с 1 августа вводится дополнительный налог на товары из России.



Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Турцию, где он проведет ряд встреч с руководством турецких провинций и представителями местного бизнеса. Кроме того, сегодня торгово-промышленные палаты Татарстана и турецкой провинции Бурса подписали соглашение о сотрудничестве.



Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, который позволит учитывать показания индивидуальных счетчиков в многоквартирных домах при оплате за отопление.

В Татарстане приняли решение разделить Федерацию лыжных гонок и биатлона. Президент федерации Ильшат Фардиев отметил, что полноценно развивать обе дисциплины при объединенной структуре проблематично.

В Госдуму РФ внесли законопроект об уголовной ответственности за распространение способствующих санкциям сведений. За распространение в СМИ и интернете сведений о гражданах и компаниях, в отношении которых были применены санкции, необходимо наказывать лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом до 5 млн рублей.

