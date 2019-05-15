В Татарстане приняли решение разделить Федерацию лыжных гонок и биатлона

Президент Федерации лыжных гонок и биатлона Ильшат Фардиев на итоговой пресс-конференции организации объявил о разделении структуры.

«Когда семь лет назад нас попросили объединить структуры, мы согласились, однако полноценно развивать обе дисциплины проблематично», — объяснил Фардиев разделение федерации.

Также он поблагодарил за выступление татарстанских спортсменов, которые в этом году выиграли Кубок России, передает корреспондент «Реального времени».



Ранее сообщалось, что президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев может посетить Казань. Целью его визита станет обсуждение дальнейшего развития биатлона в Татарстане. В Министерстве спорта РТ рассказали, что сейчас идет обсуждение концепции развития биатлона в республике.

