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В Татарстане приняли решение разделить Федерацию лыжных гонок и биатлона

12:42, 15.05.2019 1
В Татарстане приняли решение разделить Федерацию лыжных гонок и биатлона
Фото: ski-tatarstan.ru

Президент Федерации лыжных гонок и биатлона Ильшат Фардиев на итоговой пресс-конференции организации объявил о разделении структуры.

«Когда семь лет назад нас попросили объединить структуры, мы согласились, однако полноценно развивать обе дисциплины проблематично», — объяснил Фардиев разделение федерации.

Также он поблагодарил за выступление татарстанских спортсменов, которые в этом году выиграли Кубок России, передает корреспондент «Реального времени».

Ранее сообщалось, что президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев может посетить Казань. Целью его визита станет обсуждение дальнейшего развития биатлона в Татарстане. В Министерстве спорта РТ рассказали, что сейчас идет обсуждение концепции развития биатлона в республике.

Спорт Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15 мая
    Было 200 человек, сейчас станет 150 + 50, группа 50 развалится быстро
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