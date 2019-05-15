Украина ввела новые санкции против России
Украина сегодня ввела новые экономические санкции против России. Решение было принято на заседании кабинета министров страны.
Ограничительные меры предусматривают запрет поставок определенных групп товаров и введение специальных пошлин.
Первый вице-премьер Украины Степан Кубив уточнил, что запрет касается некоторых видов «промышленных товаров, минеральных удобрений, товаров сельского хозяйства, транспортных средств, фанеры и другого».
Кроме того, с 1 августа вводится дополнительный налог на товары из России, передает ТАСС.
Ранее правительство Украины расширило перечень российских товаров, запрещенных к ввозу на территорию страны. В список попали стерилизационные банки для консервирования, бутылки для пищевых продуктов и напитков из бесцветного и цветного стекла разной емкости, формалин, пружины для тележек грузовых вагонов и другое.
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