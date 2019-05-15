Минниханов прибыл с рабочим визитом в Турцию

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Турцию, где он проведет ряд встреч с руководством турецких провинций и представителями местного бизнеса.



Сегодня Минниханов посетит Торгово-промышленную палату Бурсы, где встретится с губернатором провинции Бурса Якупом Джанболатом и мэром города Бурса Алинуром Акташем. Также здесь пройдет бизнес-форум с участием деловых кругов Республики Татарстан и Турции, передает пресс-служба президента РТ.

Затем Минниханов ознакомится с предприятиями, работающими на территории организованной промышленной зоны Бурсы. Также в графике президента РТ запланировано посещение завода по производству автобусов «Мерседес-Бенц Тюрк» и встреча с активом татарской общины Стамбула.

Завтра в Стамбуле Минниханов побеседует с руководителями ряда турецких компаний, а также проведет встречу с министром торговли Турции Рухсаром Пекджаном. Также президент РТ примет участие в деловом форуме «Татарстан — Турция», встретится

с исполняющим обязанности мэра Стамбула Али Йерликая.

Кроме того, Минниханов ознакомится с деятельностью Государственного архива при администрации президента Турции и Научно-исследовательского центра истории, искусства и культуры при Организации исламского сотрудничества (ИРСИКА).

В апреле Рустам Минниханов в Казани проводил встречу с президентом Союза торговых палат и бирж Турции Рифатом Хисарджиклыоглу. Стороны обсудили вопросы развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

