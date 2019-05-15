В Госдуму внесен законопроект об уголовной ответственности за распространение способствующих санкциям сведений

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов («Справедливая Россия») внес на рассмотрение палаты законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за содействие антироссийским санкциям.



Согласно документу, за распространение в СМИ и интернете сведений о гражданах и компаниях, в отношении которых были применены санкции, необходимо наказывать лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом до 5 млн рублей.

Кроме того, законопроект предусматривает ответственность за сбор, передачу, похищение или хранение для передачи в СМИ подобной информации. Это будет караться сроком от трех до пяти лет, а также штрафом до 5 млн рублей.



Ранее сообщалось, что правительство РФ может разрешить всем компаниям под санкциями не возвращать валютную выручку.

