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В Госдуму внесен законопроект об уголовной ответственности за распространение способствующих санкциям сведений

18:34, 15.05.2019 2
В Госдуму внесен законопроект об уголовной ответственности за распространение способствующих санкциям сведений
Фото: minsvyaz.ru

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов («Справедливая Россия») внес на рассмотрение палаты законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за содействие антироссийским санкциям.

Согласно документу, за распространение в СМИ и интернете сведений о гражданах и компаниях, в отношении которых были применены санкции, необходимо наказывать лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом до 5 млн рублей.

Кроме того, законопроект предусматривает ответственность за сбор, передачу, похищение или хранение для передачи в СМИ подобной информации. Это будет караться сроком от трех до пяти лет, а также штрафом до 5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что правительство РФ может разрешить всем компаниям под санкциями не возвращать валютную выручку.

ОбществоВласть
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 15 мая
    Гулагофилы.
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  • Анонимно 15 мая
    А "голос Америки " слушать можно ?
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