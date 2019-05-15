Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект об учете личных счетчиков при оплате за отопление

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, который позволит учитывать показания индивидуальных счетчиков в многоквартирных домах при оплате за отопление.

В пояснительной записке к документу отмечается, что в соответствии с действующей редакцией ст. 157 ЖК РФ в настоящее время отсутствует разделение значений общедомовых и индивидуальных приборов учета.



В новом законопроекте сказано, что если прибор общедомового учета отсутствует, плата за отопление будет высчитываться исходя из норматива потребления, установленного субъектом РФ.



При наличии общедомового прибора учета и индивидуального прибора учета расчет размера платы за коммунальную услугу по отоплению должен осуществляться на основании указанных приборов учета, передает ТАСС.



Ранее «Реальное время» писало, что в Татарстане владельцы квартирных счетчиков за тепло переплачивают в три раза.

