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Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект об учете личных счетчиков при оплате за отопление

17:27, 15.05.2019 1
Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект об учете личных счетчиков при оплате за отопление
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, который позволит учитывать показания индивидуальных счетчиков в многоквартирных домах при оплате за отопление.

В пояснительной записке к документу отмечается, что в соответствии с действующей редакцией ст. 157 ЖК РФ в настоящее время отсутствует разделение значений общедомовых и индивидуальных приборов учета.

В новом законопроекте сказано, что если прибор общедомового учета отсутствует, плата за отопление будет высчитываться исходя из норматива потребления, установленного субъектом РФ.

При наличии общедомового прибора учета и индивидуального прибора учета расчет размера платы за коммунальную услугу по отоплению должен осуществляться на основании указанных приборов учета, передает ТАСС.

Ранее «Реальное время» писало, что в Татарстане владельцы квартирных счетчиков за тепло переплачивают в три раза.

ОбществоВласть
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комментарии

  • Анонимно 15 мая
    Мы за всё переплачиваем.
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