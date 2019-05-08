Новости общества

18:06 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В России самозанятыми зарегистрировались более 80 тысяч человек

17:30, 08.05.2019
В России самозанятыми зарегистрировались более 80 тысяч человек
Фото: pixabay.com

На данный момент в качестве самозанятых в России зарегистрировались 80 тысяч человек. Об этом сообщил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов на заседании Совета при президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам, пишет ТАСС.

Напомним, в Татарстане, Москве, Подмосковье и Калужской области продолжается эксперимент по самозанятости — внедрению налогового режима «Налог на профессиональный доход». «Реальное время» рассказало о правовых и психофизиологических аспектах самозанятости несовершеннолетних.

19 апреля сообщалось, что число самозанятых в Татарстане достигло 8,6 тыс. человек.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров