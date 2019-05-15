Массу Крымского моста оценили в 36 Эйфелевых башен

Металлоконструкции Крымского моста весят 260 тысяч тонн, что равняется массе 36 Эйфелевых башен. Данные привел инфоцентр «Крымский мост».

Уточняется, что один железнодорожный пролет весит более 500 тонн, в связи с чем он тяжелее Международной космической станции (МКС). Самые глубокие сваи погружены до 105-метровой глубины — это высота 35-этажного дома, передает «РИА Новости».

Кроме того, вес двух арочных пролетов составляет 10 тысяч тонн — вес 400 пустых самосвалов КАМАЗ, длина каждой арки равняется 227 метров — длина двух футбольных полей.

Стоит отметить, что Крымский мост является самым длинным в России — 19 км.

Напомним, ранее российская группа «Любэ» выпустила песню и видеоклип про Крымский мост.