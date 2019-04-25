Группа «Любэ» выпустила песню про Крымский мост

Группа «Любэ» выпустила песню и видеоклип «По мосту», посвященные Крыму и Крымскому мосту.

Композиция рассказывает про летний отпуск на морском побережье в Крыму, до которого можно легко добраться по мосту через Керченский пролив, сообщается в пресс-релизе инфоцентра «Крымский мост».

По сюжету, герои клипа пересекают на автомобиле Керченский пролив. Съемки проводились на фарватерном участке автодороги, где потоки машин проезжают под сводами арки.

Автором песни выступил композитор и продюсер Игорь Матвиенко и поэт Александр Шаганов.

Напомним, что в январе строители уложили первый километр железнодорожного пути на Крымском мосту. Все работы идут по графику, их планируется завершить к декабрю текущего года.



