Группа «Любэ» выпустила песню про Крымский мост
Группа «Любэ» выпустила песню и видеоклип «По мосту», посвященные Крыму и Крымскому мосту.
Композиция рассказывает про летний отпуск на морском побережье в Крыму, до которого можно легко добраться по мосту через Керченский пролив, сообщается в пресс-релизе инфоцентра «Крымский мост».
По сюжету, герои клипа пересекают на автомобиле Керченский пролив. Съемки проводились на фарватерном участке автодороги, где потоки машин проезжают под сводами арки.
Автором песни выступил композитор и продюсер Игорь Матвиенко и поэт Александр Шаганов.
Напомним, что в январе строители уложили первый километр железнодорожного пути на Крымском мосту. Все работы идут по графику, их планируется завершить к декабрю текущего года.
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