В российских школах предложили ввести должность аналитика профилей в соцсетях
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила ввести в школах должность специалиста по анализу профилей школьников и студентов в социальных сетях.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на слова Москальковой, это позволит выявлять склонных к депрессии или агрессивному поведению подростков.
«Сегодня мы все как на ладони именно в сетях — со своими устремлениями, проблемами, несчастьями», — считает она.
По ее мнению, создание должности аналитика и изучение профилей учеников в соцсетях должно помочь избежать трагедий, похожих на случай в Керчи, когда студент четвертого курса Владислав Росляков совершил нападение на политехнический колледж. Росляков устроил взрыв и расстрелял учащихся и преподавателей, после чего покончил с собой. В результате инцидента погиб 21 человек. Число же пострадавших достигло 73 человек.
Ранее сообщалось, что Министерство просвещения России планирует разработать рекомендации для педагогов по ведению социальных сетей.ОбществоОбразование
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