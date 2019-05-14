В российских школах предложили ввести должность аналитика профилей в соцсетях

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила ввести в школах должность специалиста по анализу профилей школьников и студентов в социальных сетях.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на слова Москальковой, это позволит выявлять склонных к депрессии или агрессивному поведению подростков.

«Сегодня мы все как на ладони именно в сетях — со своими устремлениями, проблемами, несчастьями», — считает она.

По ее мнению, создание должности аналитика и изучение профилей учеников в соцсетях должно помочь избежать трагедий, похожих на случай в Керчи, когда студент четвертого курса Владислав Росляков совершил нападение на политехнический колледж. Росляков устроил взрыв и расстрелял учащихся и преподавателей, после чего покончил с собой. В результате инцидента погиб 21 человек. Число же пострадавших достигло 73 человек.

Ранее сообщалось, что Министерство просвещения России планирует разработать рекомендации для педагогов по ведению социальных сетей.